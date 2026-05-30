Limpió Municipio 62 terrenos baldíos y retiró más de mil 200 toneladas de residuos durante mayo

Como parte de las acciones permanentes para mantener espacios más limpios y seguros para las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizó durante mayo la limpieza de 62 terrenos baldíos en distintos puntos de la ciudad.

Con apoyo de maquinaria pesada, se intervino una superficie superior a los 94 mil metros cuadrados, retirando aproximadamente mil 267 toneladas de basura, escombro y residuos acumulados en estos predios.

Estas acciones contribuyen a prevenir la proliferación de fauna nociva, mejorar la imagen urbana y reducir riesgos para la salud de las y los vecinos que habitan cerca de estos espacios.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar arrojar basura en terrenos baldíos, ya que esta práctica genera contaminación, deteriora el entorno y favorece la acumulación de residuos que pueden convertirse en focos de infección.

Asimismo, recordó que la atención de estos espacios inicia a partir de reportes ciudadanos realizados a través del 072 o de la aplicación “Marca el Cambio”. Una vez recibido el reporte, personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales realiza una inspección y notifica al propietario para que efectúe la limpieza correspondiente.

En caso de que el dueño no atienda el requerimiento dentro del plazo establecido, se aplican las sanciones correspondientes y posteriormente el Municipio realiza la limpieza del predio para evitar afectaciones a la comunidad.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales recordó que estas intervenciones se realizan en terrenos baldíos que no cuentan con delimitación física por parte de sus propietarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender los reportes ciudadanos y mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura para todas y todos.