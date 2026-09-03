Se reunirán dirigentes estatales del PRI y del PAN este próximo lunes: “Chihuahua es el interés superior”

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alex Domínguez, informó que este próximo lunes 7 de septiembre, se reunirá con su homóloga del PAN, Daniela Álvarez, lo que significa el primer acercamiento de diálogo para analizar una posible alianza electoral.

Domínguez añadió que la reunión será a las 8:30 horas en un restaurante del Centro de la ciudad de Chihuahua.

“Próximo lunes sostendré diálogo con la presidenta del PAN, lunes a las 8:30 horas. La instrucción que tengo de nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno es trabajar al límite de nuestras capacidades”, reveló Alex Domínguez.

El también diputado federal por el Distrito 8, agregó que pondrá “el máximo de sus capacidades para formar esta alianza en la que al PRI le vaya bien, pero que a Chihuahua le vaya mejor”.

“Una posición en específico es que yo plantearía la construcción de un gobierno en coalición. Eso como número uno. Número dos: en la construcción de este gobierno en coalición, construyamos una propuesta de futuro para el estado de Chihuahua. Creo que esos dos temas son importantes porque es decir a los chihuahuenses el rumbo que queremos, dos partidos políticos que somos diferentes, pero el rumbo que queremos para que Chihuahua trascienda Ese será un punto importante, que trascienda hacia adelante”, explicó Alex Domínguez.

Además, el dirigente priista resaltó que la coalición con el PAN no irá en función de actores políticos, irá en función de un interés superior que es Chihuahua.