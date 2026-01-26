Se reunirá Maru con empresarios de Juárez, definirán obras a realizar con el ISN

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio a conocer que mañana martes estará en Ciudad Juárez para reunirse con el sector empresarial y de la sociedad civil para continuar definiendo los proyectos de obra pública que se realizarán con el crédito a largo plazo y el incremento temporal del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

“Nosotros no vamos a decirles qué es lo que queremos que hagan, sino que ellos nos digan qué necesitan en Ciudad Juárez con este aumento al Impuesto Sobre Nómina”.

De manera simúltanea, se trabaja con el sector empresarial de Chihuahua y otras regiones de la entidad para concretar una cartera de proyectos de obra pública; posteriormente, la Secretaría de Hacienda publicará la convocatoria pública para la contratación de un crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, autorizado por el Congreso del Estado en el Paquete Económico 2026.

En el mismo documento se aprobó el incremento temporal de un punto porcentual al ISN, durante los años 2026 y 2027 con lo cual, se espera obtener un recurso adicional de 2 mil 400 millones de pesos por año, mismos que estarán etiquetados para proyectos de obra pública en la entidad.

Cabe señalar que la agenda en la ciudad fronteriza también contempla una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad.