Se reunieron Santiago y Bonilla para seguimiento a temas de desarrollo urbano

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno se reunió este martes con el alcalde Marco Bonilla para abordar temas de desarrollo urbano para la ciudad.

“El alcalde me pidió que hiciéramos una especie de revisión de qué es lo que todavía está por publicarse exactamente, en qué punto está y bueno, como ustedes saben, cualquier cambio en el Plan de Desarrollo Municipal tiene que ser publicado en el Periódico Oficial”.

Asimismo, dijo que ayer lunes tuvo comunicación con Roberto Fuentes, secretario de Ayuntamiento para dar seguimiento a diversas quejas que expusieron conductores del transporte público como la falta de iluminación y asaltos a mano armada, situación de oa que aseguro, ya está enterado el edil.

Agregó que, en virtud de la amistad que tiene desde hace años con el alcalde, aprovecharon para recordar buenos momentos.