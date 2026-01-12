Se reúnen líderes morenistas en Palacio Nacional con CSP

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, arribó a Palacio Nacional para sostener una reunión con correligionarios y la Presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Especial

Los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y del Senado, Adán Augusto López, arribaron a Palacio Nacional desde las 18:00 horas para sostener un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuentes indicaron a REFORMA que en este encuentro participan además la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

El primero en llegar fue Monreal, seguido del Coordinador General de Política y Gobierno de Presidencia, Arturo Zaldívar.

Cerca de las 18:30 horas, arribó Adán Augusto López y detrás suyo su Vicecoordinador en el Senado, Ignacio Mier.

A las 19:00 estaba previsto el encuentro con la Presidenta, rumbo al arranque del periodo ordinario, con los jefes de la bancada guinda para fijar la agenda legislativa.

Monreal indicó en entrevista, tras salir de una reunión en Gobernación, que este lunes abordarían únicamente las prioridades de la agenda legislativa.

“Hoy en la tarde estaremos con ella pero solamente para ver la agenda legislativa del próximo periodo”, declaró.