Se reúnen Educación y UACH para avances del Hospital Escuela

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila dio a conocer que este miércoles se reunió con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos para conocer aspectos del programa de “Hospital Escuela”.

Expresó que aún no existe un proyecto ejecutivo y que únicamente se conocerán avances preliminares, contando además con la participación de la Secretaría de Salud, Pensiones Civiles del Estado, así como del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física (Ichife).

Previamente, el rector Rivera Campos ha expreso su intención de que la Universidad cuente con un hospital en el que se las y los estudiantes de Medicina, Enfermería y otras carreras relacionadas con la Salud puedan realizar sus prácticas profesionales y servicio social.