Se reúne Municipio con escultor Sebastian para establecer lineamientos de mantenimiento de sus obras en Chihuahua

–Aprueba intervención a la puerta de Chihuahua

Por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, el director de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal, Christian Medellín, sostuvo una reunión con el reconocido escultor Enrique Carbajal “Sebastian” en la Ciudad de México, con el objetivo de recibir recomendaciones técnicas y artísticas para la correcta preservación y mantenimiento de las esculturas que forman parte del patrimonio cultural de la capital.

Durante el encuentro, realizado en el domicilio del artista, se llevó a cabo un diálogo cordial y constructivo en el que el maestro Sebastian compartió observaciones puntuales y de gran valor para la comunidad chihuahuense, encaminadas a salvaguardar la integridad y la visión artística de sus obras.

Christian Medellín destacó que, como resultado de esta reunión, se establecieron prioridades y reglas de trabajo que permitirán preservar de la mejor manera el legado artístico del escultor en Chihuahua. Asimismo, se acordó avanzar en la elaboración de un lineamiento oficial que derive en la firma de un convenio o contrato, mediante el cual se definan los procedimientos adecuados para el mantenimiento de las obras a largo plazo.

“Fue una reunión muy enriquecedora, donde escuchamos, atendimos y tomamos nota precisa de las recomendaciones del maestro Sebastian, quien cuenta con una vasta experiencia en la conservación de sus esculturas alrededor del mundo”, señaló el funcionario municipal.

Durante la conversación, el artista compartió datos de La Puerta de Chihuahua, desde su diseño y armado, hasta su instalación e inauguración en 1997. Esta obra se ha consolidado como un ícono del estado de Chihuahua a nivel nacional e internacional.

El director de Mantenimiento Urbano agradeció la apertura y disposición del escultor, y expresó su deseo de que en próximas fechas pueda realizarse una visita del artista a la capital para recorrer sus obras y continuar fortaleciendo la agenda cultural en el estado, en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.

Enrique Carbajal Sebastian, finalizó la reunión agradeciendo al alcalde capitalino Marco Bonilla la atención recibida y a su vez aprovechó el momento para enviar saludos a las y los chihuahuenses.