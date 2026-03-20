Se reúne Gilberto Loya con diputados del PAN para recorrido en Torre Centinela

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó una reunión formal con diputados e integrantes del Partido Acción Nacional, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y la coordinación entre la Policía del Estado y el poder legislativo.

La sesión se llevó a cabo durante la mañana de este viernes, donde el titular de la SSPE presentó una charla informativa sobre las principales acciones y resultados en materia de seguridad implementados en todo el estado, destacando avances operativos y estratégicos.

Asimismo, Loya Chávez expuso los alcances y beneficios de la Plataforma Centinela, como eje central del modelo de seguridad en Chihuahua, resaltando su impacto en la videovigilancia, análisis e inteligencia para el combate a la criminalidad.

Posteriormente, en compañía del Director General Jurídico de la SSPE, Omar Tinoco, los legisladores realizaron un recorrido por la Torre Centinela, donde conocieron de primera mano el avance de la infraestructura, el cual actualmente supera el 92 por ciento de desarrollo.

En la reunión participaron la Presidenta Estatal del PAN, Daniela Alvarez, así como las y los diputados Joss Vega, Xóchitl Contreras, Alfredo Chávez, Nancy Frías, Saúl Mireles, Robert Carreón y Yesenia Reyes, quienes intercambiaron puntos de vista y refrendaron la importancia de la coordinación institucional en materia de seguridad.

Estas acciones consolidan el trabajo conjunto entre poderes para fortalecer la estrategia de seguridad en el estado, impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.