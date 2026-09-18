Se reúne De la Peña con el director de Desarrollo Rural y con el regidor Ernesto Ibarra

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda se reunió con el regidor Ernesto Ibarra y con el director de Desarrollo Rural en el Municipio de Chihuahua.

A tráves de sus redes sociales compartió una imagen del encuentro en el que agradeció la disposición de los funcionarios municipales para avanzar juntos en beneficio de Chihuahua y por invitar el desayuno.

Asimismo, el secretario reiteró que nada sustituye al trabajo en equipo y que por ello, todos los días se deben buscar puntos de coincidencia y proyectos que incluyan a todos y todas.