Extorsiones golpean a empresas y el 97% no denuncia: Coparmex Nacional

Juan José Sierra Álvarez ppresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que el país enfrenta una dura crisis en seguridad entre ellas extorsiones que son las que golpean gravemente a las mipymes del país, tan solo el 97% no denuncia.

Según informes de DATA Coparmex la extorsión ha sido una grave problema en empresarios a nivel nacional siendo el número uno en la escala de delitos y aumentó en la última decada.

“Tenemos que seguir trabajando en seguridad y certeza juridica, confianza y certeza energetica que haya luz viable y a precios competitivos y de tema hidrico esto esta en nuestras manos, en México se tiene un cambio de estrategia en seguiridad pero las cifras en algunos estado sigue siendo alarmante y el delito de extorsión ha ido creciendo en la ultima decada”, comentó.

En el primer semestre se ha dado el más alto indice de extorsión en los ultmos 11 años en algunos municipios se señala que “autoridades” en lugar de atender este delito son participes de este.

“De estar en tercer lugar, pasó a primer lugar la extorsión, pues 1 de cada 2 socios de Coparmex han sido víctimas de dos a cuatro delitos”, señaló Sierra.