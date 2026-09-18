Salud mental es problema grave en la sociedad: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que la salud mental de los trabajadores también es importante esto debido a los altos indices de suicidio que se han registrado en el estado, señala que existen empresas con red de apoyo, asimismo destaca el trabajo del Gobierno Municipal y Estatal.

“La salud mental es uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad, no nada mas en los trabajadores tenemos un problema que esta afectando mucho a la salud a partir de la pandemia con una serie de problemas psicologicos y psiquiatricos y hay empresas que tienen línea de atender este tema no solo del trabajador sino a la familia”, comentó.

Asegura que las autoridades tienen redes de apoyo para el tema de la salud mental, es un tema delicado y destaca que es necesario que la Federación y el estado esten fijos en el tema y ayuden.

Resaltó el programa de FICOSEC, la organización del empresariado que se enfoca en problemas de seguridad y atención a la sociedad con programas adecuados, el ejemplo es Línea Ciudadana con la prevención y atención psicológica.

Chihuahua capital hasta el mes de agosto se han dado 90 suicidios lo cual es una alarma y para el sector empresarial es necesario continuar con este proyecto de atención.