Sheinbaum se verá con Maru en el Aeropuerto, pero no acudirá a la Torre Centinela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que recibió el oficio por parte de la gobernadora Maru Campos, en la que le solicitó reunirse y revisar temas prioritarios para el estado de Chihuahua, sin embargo, descartó que se vaya a reunir con ella en la Torre Centinela.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum Pardo señaló que sí verá a Maru en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, pero no acudirá a la Torre Centinela, y dijo:

“Ella dijo, aprovechando su visita, ¿por qué no hacemos varias reuniones? Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo reconoció que ha tenido diferencias considerables con la gobernadora Maru Campos, en especial por la presunta intervención de agentes de la CIA en un operativo antidrogas.

Sin embargo, reconoció que no por eso no se van a ver, motivo por el que sí se reunirá en el Aeropuerto y de ahí ella se trasladará a un evento en la Plaza de la Mexicanidad.