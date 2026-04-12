Se retiran 5 canes de la Policía Municipal y comienzan nueva etapa junto a sus familias

Como reconocimiento al trabajo desarrollado durante su vida laboral al lado de sus policías-instructores, cinco ejemplares caninos del grupo especializado K-9 fueron retirados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuya recompensa será permanecer al lado de su binomio y familia el resto de sus días.

Si bien, se trata de ejemplares que aún conservan algunas de sus características instintivas básicas, dejarán su trabajo para convertirse prácticamente en animales de compañía o mascotas y abordar el auto, pero ya no para ir tras delincuentes, sino para disfrutar de un ameno paseo familiar y perseguir balones, platos voladores o corretear y ladrar a las aves en el campo.

“Aria” para mí no es sólo un perro policía, sino una amiga y compañera pues se crea un vínculo muy bonito con ellos. Es muy obediente y ahora será nuestra mascota, indica Carlos Alberto Giner Enríquez, policía que la tuvo bajo su cargo durante 3 años.

A su vez la policía tercero Nancy Elena Baca Anguiano, expresa que trabajó junto a “Loco” durante 3 años de los 8 que duró en servicio, en los que tuvo intervenciones muy importantes como cuando un hombre intentó explotar un tanque de gas y lo evitó.

En cuanto a Fausto, su binomio Salvador Estrada Babonoyaba, quien compartió un año a su lado, destacó la neutralización de personas agresivas, localización de narcóticos e intervención con personas que intentaban privarse de la vida. “Hoy me da un chorro de alegría llevarme a Fausto”, afirma emocionado, pues a pesar de trabajar con otros policías, Fausto hizo “química” con él.

Neo, pastor holandés, ejemplar de alto valor y mucha valentía, logró intervenciones bastante exitosas. Es algo triste porque de trabajar a diario con él, al día siguiente ya no, pero lo bueno es que se va conmigo.

A Lulú, pastora alemán detectora de explosivos, le encantaba la convivencia y socialización con niños de escuelas; ahora deberá adaptarse a su nueva vida e intercambiar jadeos y ladridos por juegos, indicó Jorge Valles, quien la tuvo durante largo tiempo a su cargo.

“Aria, Loco, Fausto, Lulú y Neo, les agradecemos infinitamente tantas experiencias, tantas vivencias y tantas enseñanzas que nos dejaron en el servicio. Nos acompañaron en situaciones bastante difíciles, así como otras muy emotivas” expresó el policía tercero Alan Manzano a nombre del grupo K-9.

La corporación decide que los ejemplares retirados sean adoptados por sus manejadores, pues durante sus años laborales estuvieron viviendo con ellos y han desarrollado un fuerte vínculo que además de garantizar el mejor trato, eviten estados que pudieran afectarles.