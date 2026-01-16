Se registra sismo de 5.2 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero; se activa alerta en CDMX

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México. Poco después de las 12:40 de este viernes los altavoces comenzaron a sonar en diferentes partes de la Ciudad de México.

Sasmex emitió una alerta a través de redes sociales mencionando que se registró el epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, sin que se reporte la magnitud.

El Sismológico Nacional informó que la magnitud fue de 5.2 grados.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó a través de X que se activó el protocolo de seguridad en las 16 alcaldías para verificar que no se hayan registrado daños.

#CiudadSegura | Tras la activación de la alerta sísmica, derivado del sobrevuelo de los #Cóndores y los recorridos de elementos de la @SSC_CDMX en la #CDMX, no se reportan daños o afectaciones. Seguiremos pendientes e informando ante cualquier eventualidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum también emitió un mensaje en el cual descartó daños.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el sismo fue a las 12:42 de este viernes.

“A partir de la información preliminar emitida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se registró un sismo con magnitud 5.2, localizado a 19 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, en punto de las 00:42 horas del día de hoy”, informó la dependencia.

Usuarios en redes sociales reportan que la alerta no sonó en los celulares como el pasado 2 de enero cuando se registró un sismo en el mismo municipio.