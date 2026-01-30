“Se refiere a los Batres y López del Gobierno Federal”: De la Peña ante denuncia de nepotismo de regidor morenista

El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda respondió luego de los señalamientos del regidor morenista de la capital Hugo González de presunto nepotismo en las filas del Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, señalando que se refiere a los integrantes de Morena.

“Supongo que se refiere a los Batres, a los López, hay unos López que cobran en el gobierno y hay otros que se van de compras no se habrá que esperar, descubren el hilo negro cuando lo tienen en el gobierno federal”, comentó.

El morenista denuncia presunto nepotismo en los dos gobiernos panistas, sin embargo, por ello el funcionario estatal preciso la importancia de tener en cuenta las polémicas que han tenido los líderes e integrantes morenistas del gobierno federal.