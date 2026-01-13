Se perdieron 1,234 registros patronales en el Estado durante 2025

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) a través la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP) indicó la pérdida de 366 registros patronales en la ciudad y 1,234 a nivel estatal durante el 2025.

Durante 2025, el municipio de Chihuahua registró una disminución de 366 registros patronales, lo que representa un incremento del 71% en las bajas en comparación con el año inmediato anterior.

A nivel estatal, Chihuahua también presentó una pérdida significativa, con 1,234 registros patronales menos en el mismo periodo, reflejando un aumento del 23% en las bajas respecto a 2024.

Tanto en el estado como en el municipio de Chihuahua, todas las actividades económicas reportaron disminuciones en registros patronales, destacando principalmente los sectores de comercio, servicios y transformación.

Los municipios con mayor número de bajas de registros patronales durante 2025 fueron Juárez con -406, Chihuahua con -366 y Parral con -105.

Por otro lado, Guerrero fue el único municipio que registró un incremento, con 9 altas patronales en el año.