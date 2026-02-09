Se manifiesta Cat Family en Congreso; piden mayores sentencias al maltrato animal

Marcela Cárdenas integrante de grupo defensor animal se manifestó esta mañana en las afueras del Congreso del Estado con el fin de pedir que se legisle un pena máxima a asesinos de elementos k9. 

Esto tras el asesinato de Vico elemento K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, al ser atacado a machetazos por un hombre mientras ejercía su labor. 

El grupo Cat Family piden que se reforme el código penal con 3 años maltrato. 5 años lesiones y 10 por asesinato, ya que la ley actual es una lástima. 

Destaca que Chihuahua es número 1 en maltrato animal, señalando que aquellas personas que llegan a matar a un animal son un peligro al llegar incluso a atención psiquiátrica.

