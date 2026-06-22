Se investiga intervención de crimen organizado en sector minero: Sheinbaum

Ciudad de México. La intervención de las organizaciones del crimen organizado en el sector minero del país se está investigando, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre que opina de que las mineras canadienses estén pactando con la delincuencia organizada para explotar a los trabajadores, la titular del Poder Ejecutivo señaló que no cuentan con evidencia de ello, porque la denuncia ha sido a través de medios de comunicación y no se ha presentado ante alguna fiscalía estatal o la Fiscalía General de la República.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal apuntó que quienes tengan prueba de esos nexos acuda a las autoridades judiciales y presente las denuncias formales sobre amenazas o delitos.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ha condenado los actos de violencia “a mano armada” que las empresas Torex Gold Resources Inc. y Panamerican Silver, ambas canadienses, han realizado para continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos tanto en el municipio de Cocula en el estado de Guerrero, como en el de Chalchihuites en Zacatecas.

No obstante, la presidenta de México afirmó que no tiene certeza de que esto esté ocurriendo para amenazar a los trabajadores.

“Las mineras canadienses deben cumplir con los criterios ambientales y las medidas de mitigación que a veces cumplen en Canadá y no lo cumplen en México, porque no han acabado de cumplir con la mitigación de impactos ambientales”, comentó sin profundizar en el vínculo que se ha denunciado con el crimen organizado.

Respecto a las alertas de inseguridad que han hecho políticos canadienses, la presidenta Sheinbaum evitó como tal responder a esas declaraciones y aseguró que en México han avanzado mucho en materia de seguridad, pues hay una reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos en 20 meses, sobre todo en entidades como Quintana Roo.

Puso como ejemplo lo que se vive en el Mundial de Futbol, afirmando que “es una alegaría, una recepción cálida de la gente a los turistas, y México muestra lo que somos las familias mexicanas y está por encima de cualquier otra cosa. Estamos muy orgullosos de los mexicanos y del trabajo que estamos haciendo para beneficio del pueblo”, atajó.