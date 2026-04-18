Se incendia vehículo estacionado en la avenida Mirador

Chihuahua, Chih.– Un vehículo Nissan Sentra de color blanco se incendió mientras se encontraba estacionado a un costado de las oficinas de Recaudación de Rentas, ubicadas sobre la avenida Mirador, entre las calles Tennessee y Sidney.

De acuerdo con el reporte, al arribo de elementos del Cuerpo de Bomberos, el fuego ya había sido sofocado, por lo que procedieron a realizar labores de inspección y aseguramiento para evitar que el incidente se reavivara.

Las primeras versiones indican que el siniestro se originó en el área del motor del automóvil, lo que provocó daños materiales considerables en la unidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El vehículo afectado es propiedad de una joven mujer, quien no se encontraba en el interior al momento del incidente.