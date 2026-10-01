Se ilumina Poder Judicial de rosa en conmemoración al Mes de la Lucha Contra el Cáncer

Chihuahua,Chih.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua realizó el encendido en color rosa de la Ciudad Judicial del Distrito Judicial Morelos.

Con esta acción simbólica, la institución se suma a los esfuerzos de concientización sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna de esta enfermedad, promoviendo entre la población prácticas como la autoexploración, la revisión médica y la realización periódica de estudios de detección, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de salud.

“Hoy refrendamos nuestra vocación de ser una justicia cercana: presente en la vida de las personas y solidaria con las mujeres chihuahuenses”, comentó la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval.

Asimismo señaló que Esta luz es un llamado a la prevención y a la detección oportuna, que salva vidasy hace un reconocimiento a las mujeres que hoy enfrentan esta enfermedad y a sus familias, razón por la que se busca visibilizar y fortalecer la cultura del autocuidado, la información y la atención temprana.

Como parte de estas actividades, durante el mes de octubre el Poder Judicial llevará a cabo conferencias y acciones de sensibilización alusivas al tema, así como campañas orientadas a fomentar la detección y atención oportuna.

Con estas iniciativas, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con la promoción de una cultura de prevención, información y cuidado de la salud.