Un joven de 30 años de edad fue víctima de un secuestro virtual, luego de recibir una llamada telefónica mediante la cual lo hicieron hospedarse en un hotel de la ciudad de Chihuahua, mientras presuntos delincuentes exigían dinero a sus familiares en la Ciudad de México.

El reporte de una supuesta privación ilegal de la libertad movilizó a elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía hasta el hotel Marrod, ubicado sobre la avenida Tecnológico, en el cruce con la calle Jesús Acevedo García, en la colonia Deportistas.

Al llegar al establecimiento, las autoridades localizaron al joven en la habitación 104 y, tras entrevistarse con él, determinaron que se trataba de un secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica en la que los delincuentes manipulan a la víctima para aislarla y hacer creer a sus familiares que se encuentra privada de la libertad.

De acuerdo con la información recabada, los responsables le indicaron al joven que se hospedara en el hotel, mientras realizaban llamadas a sus familiares, a quienes exigieron depósitos de dinero bajo la supuesta amenaza de tenerlo secuestrado.

La familia, presuntamente ubicada en la Ciudad de México, realizó varios depósitos por una fuerte cantidad de dinero, cuyo monto no fue precisado.

Finalmente, el propio afectado logró comunicarse al número de emergencias, lo que permitió la intervención de las autoridades y confirmar que no había sido privado físicamente de la libertad, sino víctima de un engaño telefónico.

Policías y personal de la Fiscalía brindaron atención en el lugar y tomaron conocimiento de los hechos para dar seguimiento a la posible extorsión.