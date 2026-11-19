El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, cuestionó al Gobierno del Estado por la falta de atención a las necesidades de infraestructura de la frontera y pidió que, más allá de presumir apoyos y obras, se cumpla con las responsabilidades que corresponden a cada nivel de gobierno.

El presidente municipal reconoció que el inicio de proyectos financiados a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos representa un avance importante; sin embargo, puntualizó que esos recursos pertenecen a Ciudad Juárez y deben regresar a la población mediante obras, por lo que no pueden considerarse un favor de las autoridades estatales.

El edil también expresó inconformidad ante los anuncios de colaboración en trabajos como el bacheo, al señalar que existe una larga lista de necesidades que requieren atención y que no deberían convertirse en motivo de promoción gubernamental. “Yo ya tengo ahora sí que un rosario de cosas que no les tocan, según ellos. Y yo les pregunto: entonces, ¿qué les toca?”, manifestó.

Como ejemplo de las obligaciones que considera prioritarias, Ortiz Orpinel puso sobre la mesa el alcantarillado y el drenaje, servicios que, dijo, necesitan atención en una ciudad que enfrenta importantes retos de infraestructura. Añadió que cualquier obra que se concrete será bienvenida, pero insistió en que Juárez requiere que las autoridades realmente volteen a ver sus condiciones y respondan a las necesidades de sus habitantes.