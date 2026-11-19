La gobernadora Maru Campos dio a conocer que el Gobierno del Estado destina una inversión de más de mil millones de pesos, para la construcción de seis obras viales en Chihuahua capital.

Los proyectos corresponden a un sistema de puentes al norte de la ciudad sobre la avenida Tecnológico, compuesto por dos pasos superiores y uno inferior en los cruces con las avenidas Los Arcos, Prieto Luján y Desarrollo.

También se edifican pasos a desnivel en el suroriente, en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y Palestina, y uno más en boulevard Juan Pablo ll y Quinta Real.

En la zona surponiente de Chihuahua se construye el Paso inferior Silvestre Terrazas, que permitirá conectar la carretera a Cuauhtémoc, directamente con el Periférico De la Juventud.

La mandataria explicó que estas obras agilizarán la circulación de miles de chihuahuenses diariamente, a fin de que pasen menos tiempo en el tráfico y más con sus familias.

“Seguimos trabajando y seguimos cumpliendo”, puntualizó Maru Campos, quien además detalló que estas acciones forman parte de una estrategia, en la que también se intervienen de manera paralela las principales arterias viales de Ciudad Juárez.