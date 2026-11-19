Ante el próximo registro de Marco Bonilla como precandidato del PAN a la gubernatura, y ante un eventual registro en las próximas semanas también por el PRI, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Arturo Medina, informó que las negociaciones entre las dirigencias priista y panista van muy avanzadas, por lo que es posible que Bonilla registre por el tricolor durante los primeros días de diciembre.

Respecto al avance de la alianza, Medina Aguirre resaltó que “la dirigencia estatal está trabajando en ello, en las reuniones que se tienen cada semana”.

“Existe un avance importante, esa es la información que tengo por parte de nuestro presidente estatal Alex Domínguez. Y que sobre todo puede ser la primera semana de diciembre, donde se estará ya por ahí acentuando ya completamente al 100% todos los acuerdos. Y que nosotros estamos listos para trabajar y, sobre todo, en una unión importante”, destacó el líder de la bancada priista.

Asimismo y respecto a la división interna de Morena, el diputado Arturo Medina expresó que “es porque están hechos garras, desde ellos internamente divididos, entre ellos por la pelea del hueso, por el hambre que tienen de poder, entonces ellos mismos se están haciendo garras y de ninguna manera, y que lo tengan muy claro, de ninguna manera van a entrar en Chihuahua”.