Ante el registro de Marco Bonilla como precandidato del PAN a la gubernatura, la diputada panista y presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, informó que estará presente en el evento y que lo mejor está por venir.

“Estoy bien contenta, por supuesto que vamos a estar presentes el domingo apoyando el registro, ya formalmente, de la precandidatura de Marco Bonilla. Y opino que está lo mejor por venir en cosas, sí, para el partido, evidentemente con este gran coordinador que hoy tenemos, pero también por las propuestas que sé que tiene para dar continuidad a los buenos gobiernos”, destacó Vega Vargas.

La presidenta del Poder Legislativo recordó que “lo más importante, siempre, lo mejor para nuestros ciudadanos. Lo mejor para la administración de nuestro estado”.

Respecto a lo dicho por el coordinador de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, de que Bonilla “anda metiendo las narices donde no debe”, Joss Vega señaló que “todo el mundo tiene derecho a opinar. Ellos también han opinado mucho y, en especial, mucho ha opinado el coordinador de temas también de Acción Nacional. Entonces, si quieres dar una opinión, también tienes que estar abierto a recibir ese tipo de opiniones. Entonces, la verdad es que cada quien es libre de poder hablar de lo que quiera siempre y cuando haya respeto”.