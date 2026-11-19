El fortalecimiento de la coordinación entre los municipios y el Gobierno Federal fue uno de los planteamientos que llevó el alcalde de Chihuahua, René Chavira, a la primera asamblea nacional de seguridad municipal, donde sostuvo un acercamiento con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El edil destacó la apertura del funcionario federal para escuchar a los alcaldes y compartir una estrategia de seguridad que, dijo, fue avalada por cerca de 60 presidentes municipales que acudieron al encuentro, al coincidir en la necesidad de sumar esfuerzos para combatir la inseguridad.

Chavira explicó que durante su intervención solicitó mantener una comunicación estrecha con la Federación, al considerar que los municipios requieren respaldo y coordinación con las corporaciones federales para atender las problemáticas de seguridad que enfrentan sus habitantes.

“Nos interesa la coordinación en materia de seguridad con el Gobierno Federal. Aquí lo hacemos todos los días con la Sedena, lo hacemos con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República y también con el Estado”, señaló.

El alcalde reconoció la disposición de García Harfuch para trabajar con las autoridades locales y consideró que el funcionario mostró conocimiento y sensibilidad ante los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, además de ofrecer apoyo a estados y municipios.

La asamblea formó parte de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, un espacio de intercambio entre alcaldes para compartir estrategias, fortalecer las policías locales y mejorar la atención a emergencias y denuncias, al ser los municipios el primer contacto con la ciudadanía.

Chavira expresó su expectativa de que este acercamiento se traduzca en una mayor colaboración y respaldo federal para Chihuahua, a fin de consolidar el trabajo interinstitucional que se mantiene diariamente en la capital.