Esta mañana el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya Chavez realizó la entrega de equipamiento a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) con una inversión se 8 millones de pesos.



En este sentido destacó que desde hace cinco semanas empezó el cambio en la FGE por lo cual estarán avanzando adecuadamente en esta “nueva era”.



“Este cambio es para llevarla al siguiente nivel con agentes investigadores con más y mejores herramientas con la Agencia Estatal de Investigaciones y esto contribuirá en materia de justicia y ambiente social, a tener un estado con justicia y paz”, comentó

Se dio la entrega de uniformes, calzado, cascos, chalecos y más.