Se especula que Bad Bunny se casó con Gabriela Berlingeri: Estas son las pistas que generaron los rumores

Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación tras el Super Bowl LX, luego de que nuevas imágenes reavivaran los rumores sobre una reconciliación, e incluso una posible boda, con Gabriela Berlingeri.

Luego de su presentación el Super Bowl LX, Bad Bunny sigue ocupando los titulares. Esta vez, por el resurgimiento de las especulaciones sobre una supuesta reconciliación con su exnovia, Gabriela Berlingeri .

Los rumores comenzaron a tomar fuerza tras la aparición de Berlingeri en los Premios Grammy y, desde entonces, los usuarios en redes sociales han estado más atentos a cualquier señal relacionada con ambos. Las especulaciones crecieron ahora que circula la imagen de una supuesta boda.

La foto de la presunta boda entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

En Instagram, la influencer Jacqueline Martínez, también conocida como “Chamonic”, publicó una fotografía donde se observa a un hombre y una mujer vestidos de blanco. La mujer (que se especula es Berlingeri) porta un velo y vestido característicos de boda, mientras que el hombre (presuntamente el cantante) parece tomarle una fotografía.

La imagen se viralizó rápidamente y abrió el debate en redes: mientras algunos aseguran que podría tratarse de una ceremonia íntima entre el intérprete de NUEVAYoL y su pareja, otros señalan que no es prueba suficiente porque no se ve la cara de ninguno de los dos.

Reconciliación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Más allá de la fotografía, en los últimos días fans han señalado otros indicios que apuntan a que la pareja habría retomado su relación.

Durante el Super Bowl LX, Berlingeri compartió imágenes que confirmaban su presencia en el evento. En una de ellas aparece usando una gorra con un diseño similar al logo de la NFL, pero con las iniciales “PRL”, algo que muchos toman como una referencia a Puerto Rico. Además, usuarios notaron que llevaba un anillo con la figura de Sansa, el beagle que compartieron cuando eran pareja.

La historia que subió Gabriela Berlingeri el día del Super Bowl LX. (Instagram/@gabrielaberlingeri)

En otra historia, la modelo publicó una fotografía desde el campo del Levi’s Stadium justo durante el show de medio tiempo del artista puertorriqueño.

Esta fue la otra historia que la diseñadora publicó en sus redes. (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Al finalizar la noche, algunos asistentes aseguraron haber visto a Berlingeri salir del recinto junto a Benito y su equipo, lo que intensificó aún más las especulaciones.

Bad Bunny y

Gabriela Berlingeri:

Cita en Argentina por San Valentín

Actualmente, Bad Bunny continúa con su gira Debí Tirar Más Fotos y este fin de semana se presentará en Buenos Aires. En ese contexto, fans y prensa argentina captaron a la pareja saliendo del restaurante Aramburu, ubicado en Recoleta, en lo que aparentaba ser una cita previa a San Valentín.

La presencia constante de Berlingeri junto al cantante en distintos países ha reforzado la idea de que la reconciliación es un hecho para muchos seguidores.

A pesar de los rumores, las imágenes y las apariciones públicas, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su regreso como pareja ni un posible compromiso, por lo que, hasta el momento, todo se mantiene en el terreno de la especulación.