Soldados montan guardia a las afueras de un supermercado donde hombres armados retienen rehenes tras un intento fallido de robo a un camión blindado, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en Cartagena, Colombia, el martes 24 de noviembre de 2026.

Bogotá. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella, inauguraba una megacárcel en la Guajira colombiana, mar Caribe, un nuevo ataque con drones cargados de explosivos cobró la vida de un agente de policía, en el suroccidente colombiano, frente al océano Pacífico.

El atentado ocurrió en el municipio de Condoto, departamento de Chocó, junto al pacífico colombiano, donde históricamente ha operado una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al parecer los responsables de este ataque con drones.

“Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino, de nuestra Policía Nacional”, confirmó el ultraderechista presidente.

Es el segundo ataque con drones que sucede en Colombia contra miembros de la fuerza pública en tres días, el primero fue en Cúcuta, frontera con Venezuela, en la madrugada del mismo lunes en que en la noche explotó un carrobomba en el sur del país.

Mientras los ataques de las estructuras armadas se intensifican en el país, y copiando el llamado “Modelo Bukele”, en alusión al presidente salvadoreño Nayib Bukele, el presidente De la Espriella, se encontraba en el departamento de la Guajira, en el mar Caribe, inaugurando una megacárcel que proyecta albergar mil 722 prisioneros en 467 celdas.

“Esta obra, cuya construcción comenzó en 2021, y que estuvo parada los últimos cuatro años, permitirá ampliar la capacidad penitenciaria, fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las decisiones de la justicia”, notificó De la Espriella.

En la misma Guajira, región geográficamente estratégica, el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Panamá, destacó este jueves que en el marco de la “Coalición de las Américas”, junto con la Armada Nacional de Colombia -fuerza naval- desarticularon redes criminales transnacionales y se incautó un arsenal de una embarcación.

Según publicó en su cuenta de X la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIAFT-SUR, por sus siglas inglés) “un interceptor de la Armada de Colombia detectó la embarcación (…) y se detuvieron cinco personas -cuatro colombianos y un hondureño-, se decomisaron 71 fusiles automáticos, 30 pistolas, 3 lanzagranadas, 2 ametralladoras, 96 cargadores, más de 15 mil municiones, teléfonos celulares y más de 6 mil dólares en efectivo”.

Ap / Archivo

Cuestionan operativo policial en Cartagena

Esta incautación del arsenal, ya había sido reportada por La Armada Nacional de Colombia el pasado 4 de noviembre en aguas de la alta Guajira, tras interceptar “una lancha rápida procedente de Honduras”.

Después del espectacular y sonado rescate de los secuestrados por una banda en un supermercado, en Cartagena de Indias, tras un operativo coordinado personalmente por el propio De la Espriella, el pasado lunes, los hechos parecen tomar otro rumbo y el fantasma de los falsos positivos afloró.

Jailer Humberto Muñetón Zapata, el presunto delincuente muerto en el operativo de la policía, no tiene antecedentes penales y su esposa Indira Lambis, rechazó la sindicación que hicieron de su marido las autoridades.

“Mi marido había salido en la mañana a comprar buñuelos, antes de llevarme a la oficina; nada tiene que ver con el hecho y rechazo esos señalamientos que hacen las autoridades”, dijo categóricamente la Esposa, Indira Lambis.

Según los primeros hallazgos de la Fiscalía General de la Nacional los delincuentes utilizaron armas no letales, explosivos simulados y prendas falsas de la policía para retener a 87 personas, tras el intento fallido de robar un camión transportador de valores.