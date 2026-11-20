La caída de varios cuadros de cantera de la fachada del muro ubicado junto a la estatua de los Elementos Caídos, en el área de las Fuentes Danzarinas, dejó a varias personas con golpes leves, luego de que las piezas se desprendieran y cayeran sobre quienes se encontraban esperando el camión en la estación de transporte público.

Tras el incidente, agentes de la Policía Municipal y paramédicos de URGE acudieron al lugar para atender a las personas afectadas, quienes presentaban lesiones menores. Afortunadamente, no se reportaron heridas de gravedad.

El hecho dejó al descubierto las condiciones de deterioro en las que se encuentra este monumento dedicado a los elementos policiacos caídos, cuya estructura evidencia la falta de mantenimiento y trabajos de rehabilitación. La caída de las piezas de cantera también representa un riesgo para quienes diariamente utilizan esta estación de camiones y transitan por el lugar.