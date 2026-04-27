Se contuvo violencia en región de Aldama, en trámite compra de armas de alto poder: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que sigue en trámite la compra de armamento de alto poder, luego de que la Federación autorizó en enero de este año que el Estado de Chihuahua inicie con el trámite ante la Secretaría de la Defensa.

No obstante, señaló que las fuerzas estatales continúan haciendo su trabajo, logrando contener la violencia que se registró en días pasados en la región de Almada, Ojinaga y Coyame del Sotol con aseguramientos, así como el decomiso de vehículos y equipo táctico.

Respecto a la compra de armas de grueso calibre, la SSPE está en trámite de comprar 6 unidades conocidas como “minimi”, que serán utilizadas por elementos con historial limpio, que no tengan quejas ante organismos defensores de Derechos Humanos como la CEDH y la CNDH.

Loya reiteró que se trata de un proceso tardado que podría tardar años en concretarse, pero que representa un avance en el fortalecimiento de las fuerzas estatales.