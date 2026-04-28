Exportaciones mexicanas aumentaron 27.7% en marzo impulsadas por los electrónicos

México aumentó sus exportaciones a una tasa interanual de 27.7% en marzo, hasta 70,727 millones de dólares, impulsadas por las ventas manufactureras no automotrices, principalmente de productos eléctricos y electrónicos, informó este lunes el Inegi.

Con este resultado, las ventas externas mexicanas acumularon 10 meses de aumentos anuales continuos, seis de ellos a tasas de doble dígito, y lograron su mayor dinamismo desde marzo de 2022.

También hubo un empuje de las exportaciones extractivas, las cuales se incrementaron a una tasa interanual de 95.3%, para llegar a 20,727 millones de dólares, beneficiadas por los altos precios de los metales.

Por su parte, las importaciones totalizaron 64,795 millones de dólares, un alza de 24.3% sobre el mismo mes de 2025. Este indicador subió así por séptimo mes consecutivo y fue su mejor desempeño desde septiembre de 2022.

Consecuentemente, el país obtuvo un superávit de 5,932 millones de dólares, un alza de 80.3% a tasa anual.

En marzo de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 64 722 millones de dólares, lo que representó un aumento de 29.5% a tasa anual.

Las mayores alzas se observaron en las exportaciones de productos de la minerometalurgia (61.8%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (17.8%), de alimentos, bebidas y tabaco (14.4%) y de productos automotrices (2.0 por ciento).

A su vez, el incremento anual de las exportaciones de productos automotrices se derivó de una disminución de 3.4% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un incremento de 39.2% en las ventas dirigidas a otros mercados.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1,707 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,290 millones de ventas de petróleo crudo y de 417 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 84.10 dólares por barril, cifra mayor en 23.86 dólares a la del mes previo y en 20.67 dólares a la de marzo de 2025.

El nivel de crudo exportado se ubicó en 495,000 barriles diarios, nivel inferior al de 585,000 barriles diarios de febrero y al de 827,000 barriles diarios de marzo de 2025.

En el tercer mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 2,219 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 0.7 por ciento.

Los mayores avances anuales se registraron en las exportaciones de frutas y frutos comestibles (38.5%), de cítricos (36.1%), de legumbres y hortalizas frescas (13.1%), de jitomate (9.5%) y de pimiento (7.5 por ciento).

En contraste, los descensos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de cebolla y ajo (58.5%) y de aguacate (12.8 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 2 078 millones de dólares, con un alza anual de 95.3 por ciento.

En el periodo enero-marzo de 2026, el valor de las exportaciones totales sumó 175,586 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 17.9 por ciento. Dicha tasa derivó de un aumento de 19.7% en las exportaciones no petroleras y de un retroceso de 25.5% en las petroleras.

En el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo llegaron a 8,421 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual de 19.3 por ciento.

Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 51 404 millones de dólares, nivel superior en 27.2% al reportado en marzo de 2025.

Finalmente, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,970 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 7.0 por ciento. En el primer trimestre de 2026, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 176,598 millones de dólares, monto mayor en 18.4 % al observado en igual lapso de 2025. A su interior, las importaciones no petroleras aumentaron 19.7% y las petroleras, 1.3%, a tasa anual.