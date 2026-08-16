“Se cancelará cualquier visa si hay razones, sin importar quién sea”: Embajada de EU en México

La Embajada de Estados Unidos en México dejó en claro que se cancelará cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar la persona a cual pertenezca.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la representación diplomática encabezada por el embajador Ronald Johnson también recalcó que tampoco importa dónde viva el propietario ni su ideología política.

“Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”, explicó.

Además, la Embajada también compartió un video de una declaración del titular del Departamento de Estado de los EE.UU., Marco Rubio.

“Nadie tiene derecho a una visa. Es el permiso de entrar a nuestro país como visitante, sea turista, estudiante, periodista, lo que sea. Pero sí haces acciones contra los intereses nacionales de Estados Unidos, te quitaremos la visa”, declaró el funcionario estadounidense durante un mensaje realizado el 16 de febrero de 2026.

Dicho posicionamiento ocurre cuando en esta semana se confirmó la cancelación de la visa estadounidense al político morenista Andrés Manuel Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y quien busca una diputación federal de cara a las elecciones del 2027.

Con información de López-Dóriga Digital