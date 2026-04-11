Se aseguran 5 vehículos con reporte de robo en Guadalupe y Calvo: instruye Gilberto Loya, mantener operativos en la zona

En continuidad a los operativos desplegados en el municipio de Guadalupe y Calvo, instruidos por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE llevó a cabo el aseguramiento de 5 vehículos con reporte de robo en hechos distintos.

En la intervención del 9 de abril, la SSPE aseguró una motocicleta Italika que presentaba reporte en el estado de Sinaloa, posteriormente, los patrullajes constantes recuperaron una Chevrolet Silverado modelo 2007, con reporte de robo en Chihuahua capital.

En un tercer suceso, los elementos localizaron una Ford F150 modelo 2010 en presunto abandono, la cual, al ser revisada en la base de datos, también resultó con reporte en el Paso Texas, razón por la que también se aseguró.

En otro suceso, durante la tarde del 10 de abril en la comunidad de Rancho de Enmedio, donde elementos de la Policía del Estado, mediante labores de vigilancia aérea con drones, localizaron un vehículo Ford Super Duty color verde olivo. Al verificar sus datos, se confirmó que contaba con reporte de robo en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México.

Posteriormente, el día 11 de abril, en un operativo coordinado con el Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación, se localizó un vehículo Nissan Frontier color blanco, el cual se encontraba encendido y en aparente estado de abandono, por lo que se procedió a su inspección.

Al consultar las bases de datos, los elementos confirmaron que la unidad también contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada de inmediato.

En ambos casos, los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes bajo la instrucción de Gilberto Loya, con el objetivo de combatir el delito y fortalecer la seguridad en la región serrana, porque con seguridad damos resultados.