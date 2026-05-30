El innegable parecido entre Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel, y Nicolás de Dinamarca

Aunque provienen de dos mundos totalmente diferentes, el parecido del nieto de la reina Margarita de Dinamarca y el hijo de Luis Miguel es asombroso y hasta en el corte de pelo coinciden.

En ocasiones podemos ver a los miembros de la realeza como celebridades, eso sí, con un aura de inalcanzables que nos hacen pensar que viven en un universo paralelo, donde cada gesto, incluso hasta un saludo, parece seguir un manual de protocolo al ritmo de “corto, corto, largo”.

La misma cantidad de “likes” y aunque algo lejos de los millones de seguidores de Bad Bunny o Shakira, la verdad es que una corona bien llevada sí puede competir en fama con el éxito más escuchado en Spotify.

Y cuando estos dos mundos tan diferentes se cruzan, por el motivo que sea, siempre genera una conversación que resulta irresistible para todos.

Nicolás de Dinamarca (Instagram)

El gran parecido entre Miguel, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, y Nicolás de Dinamarca

Al pensar en esos “cruces” y en esas conversaciones, aquí les dejamos una.

Cuando la realeza forma parte del trabajo cotidiano, como es mi caso por ser periodista de esta fuente, sus integrantes se vuelven tan familiares que, cuando te topas con personas que guardan algún parecido con ellos, el “chip royal” se activa de inmediato y terminas haciendo conexiones imposibles de ignorar.

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula (Especial)

Esto mismo pasó con Nicolás de Dinamarca y Miguel Gallego Arámbula.

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Nicolás de Dinamarca y Miguel Gallego Arámbula: dos ‘príncipes azules’ en versión ‘twin’

Nicolás de Dinamarca, de 26 años, es hijo del príncipe Joaquín y su primera esposa, Alejandra Manley, originaria de Shanghái. Joaquín es hijo de la reina Margarita y hermano menor del actual rey de Dinamarca, Federico X.

Nicolás nació con el título de príncipe; sin embargo, su abuela se lo retiró en 2022 en un intento por reducir la Familia Real y evitar que generara mayores costos a los contribuyentes.

Nicolás de Dinamarca (Instagram)

En 2008 recibió el título de Conde de Monpezat. Actualmente, este guapo trabaja como modelo de firmas de lujo como Burberry o Armani, y estudia negocios de moda en Australia.

Por su parte, Miguel Gallego Arámbula, de 19 años, es el primogénito del cantante mexicano Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula.

Desde su nacimiento ha permanecido alejado del ojo mediático y en contadas ocasiones lo hemos visto en el papel couché o las pantallas.

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula (Especial)

Sin embargo, el 9 de marzo de 2026, el programa de espectáculos más reconocido de México, Ventaneando, difundió las primeras fotografías de Miguel ya en su etapa adulta, captadas por un periodista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nicolás de Dinamarca y Miguel Gallego Arámbula… ¿separados al nacer?

El parecido que guardan Nicolás de Dinamarca y Miguel Gallego Arámbula va más allá de una simple coincidencia: ojos claros, incluida mirada profunda, tono de piel similar, nariz recta, mandíbula bien definida y pómulos marcados. Incluso el corte de pelo se asemeja, aunque cada uno lo lleve de forma distinta. Las similitudes también están en su altura y porte.

Nicolás de Dinamarca (Instagram)

Nicolás y Miguel son tan parecidos que parecen tener una conexión genética, obvio no hay ningún vínculo familiar entre ellos porque provienen de familias completamente distintas.

El “código postal royal”, siempre será diferente al del resto de los mortales, pero de que se parecen se parecen. Y después de lo que pareciera un “copy-paste” genético, la pregunta es inevitable: ¿Quién dice yo?