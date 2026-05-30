Detiene AEI a masculino con casi medio kilo de mariguana en Cd. Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Adrián Ismael C. B., por delitos contra la salud.

La detención de la mencionada persona de 60 años de edad, se realizó en calles José Rosas y Martín L. Guzmán, de la colonia Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez, en donde fue sorprendido en posesión de 448 gramos de mariguana, distribuidos en 56 envoltorios de plástico.

El detenido, junto con el enervante asegurado, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público que integrará la carpeta de investigación y procederá formulándole imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).