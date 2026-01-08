SCJN releva a Coello Cetina tras casi 17 años en la Secretaría General de Acuerdos; llega Daniel Álvarez

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves relevar al magistrado Rafael Coello Cetina como secretario general de Acuerdos, cargo que ocupó desde 2009 y es considerado el segundo más importante del alto tribunal. En su lugar fue designado el juez Daniel Álvarez Toledo, quien se desempeñaba como subsecretario general de Acuerdos y fue colaborador en las presidencias de los ministros en retiro Arturo Zaldívar y Norma Piña.

La decisión del Pleno se tomó, a propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en sesión privada este jueves por unanimidad de los nueve ministros que asumieron el cargo por elección popular el 1 de septiembre pasado.

“Nosotros, todos, producto de la elección (judicial) del año pasado, estamos construyendo un nuevo Poder Judicial, y solo son cambios de ciclos, cambios de visiones, cambio de metodología; las aspiraciones de justicia del pueblo de

México son las mismas, y el compromiso y la responsabilidad del Pleno de la Corte son los mismos”, justificó Aguilar antes de cerrar la sesión pública de este jueves.

También explicó que el relevo forma parte de una transición institucional orientada a dar continuidad al trabajo del máximo tribunal.

“El nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte, no parte de cero, no echa fuego a lo construido durante muchos años, no se va a sembrar sobre las cenizas del anterior Poder Judicial ni de la Suprema Corte… vamos a aprovechar las capacidades creadas durante todos los años en que ha funcionado la SCJN”, dijo.

También defendió que el nuevo secretario, Daniel Álvarez, tiene una aprobada carrera judicial y experiencia en materia jurisdiccional, “por lo que yo considero que la Corte va a continuar la ruta que ahora tiene, se trata de cerrar un ciclo, abrir un nuevo ciclo con la nueva secretaría”.

Álvarez Toledo fue coordinador de Asesores de la Presidencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuando Arturo Zaldívar presidía el Poder Judicial de la Federación (PJF); posteriormente se desempeñó como coordinador general de Planeación Institucional del CJF, durante la presidencia de Norma Piña Hernández.

El relevo en la cabeza de la Secretaría General de Acuerdo tendrá efectos a partir del próximo lunes 12 de enero.

Hugo Aguilar agradeció públicamente la labor del magistrado Coello Cetina, a quien reconoció por su amplia trayectoria y aportación a la institucionalidad del Poder Judicial. El secretario saliente se incorporará al Pleno de un tribunal colegiado.

“Quiero agradecer todo el trabajo que ha realizado en estos cuatro meses que pudimos convivir y trabajar en el arranque de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos conocido de su trabajo profesional, comprometido con la justicia, y quiero decirles a todos que no perdemos a un elemento, el magistrado regresa a la función jurisdiccional en su tribunal colegiado”, destacó.