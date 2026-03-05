SCJN desecha últimos recursos fiscales de Salinas Pliego; sigue pendiente litigio con UIF

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró este jueves el capítulo de litigios fiscales de Grupo Salinas al dar carpetazo, por mero trámite, a los dos últimos recursos legales de más de un centenar que promovió ante el máximo tribunal. Sin embargo, aún está pendiente un litigio del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



Por unanimidad, el Pleno dejó sin materia los recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025, debido a que los casos principales que los originaron ya habían sido resueltos.



En los últimos seis años, la Corte conoció 10 litigios promovidos por las empresas Elektra, Total Play, Nueva Elektra del Milenio y TV Azteca, que impugnaron créditos fiscales —algunos desde 2008— por más de 49 mil millones de pesos en conjunto.

La resolución de estos asuntos, la mayoría adversos a Grupo Salinas, se aplazó por más de 100 recursos de impedimento, reclamación y otros promovidos por el conglomerado ante el máximo tribunal, con los que incluso intentó recusar a los nueve ministros de su actual integración. Uno se resolvió en 2024 a favor de Total Play, ocho en noviembre del año pasado y del último la empresa se desistió en enero.

“Después de seis años, con una nueva integración de la Suprema Corte, la justicia federal pudo resolver las controversias sobre los créditos fiscales aplicables a las empresas Total Play, Nueva Elektra del Milenio, Grupo Elektra y TV Azteca, materializando el cumplimiento del artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, que señala que es obligación de la totalidad de las y los mexicanos contribuir a los gastos públicos municipal, estatal y federal” publicó este jueves la ministra Lenia Batres Guadarrama en redes sociales.



En la Corte aún está pendiente el juicio de amparo en revisión 492/2023 promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre las facultades de la UIF para acceder a la información de sus cuentas bancarias, asunto a cargo de la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía.