Últimos días para registrarse en “Transforma tu Empresa Chihuahua 2026”

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), en coordinación con Banco Santander, invita a participar en el programa “Transforma tu Empresa Chihuahua 2026”, una iniciativa orientada a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación en línea de nivel internacional.

La estrategia busca desarrollar habilidades clave para enfrentar los retos del entorno empresarial actual, a través de cursos impartidos por universidades líderes a nivel global.

Se otorgarán 5 mil becas para acceder a programas de formación en línea en la plataforma Coursera, los cuales cuentan con certificación internacional.

Las y los participantes podrán especializarse en áreas como inteligencia artificial aplicada a los negocios, innovación y experiencia del cliente, liderazgo y dirección empresarial, estrategia de negocios y negociación, así como gestión de equipos y trabajo remoto.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años residentes en el estado de Chihuahua, incluyendo emprendedores, empresarios, funcionarios, así como personas físicas y morales registradas en la entidad.

El registro cierra el 19 de abril de 2026 y los resultados se publicarán el 21 de abril, a través de la plataforma de registro y por correo electrónico.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en el siguiente enlace: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/transforma-tu-empresa-chihuahua-2026