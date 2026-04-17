Plantea Brighite Granados ampliar imparcialidad en Morena y dejar cargos como instruyó Claudia Sheinbaum rumbo a 2027

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, propondrá al Consejo del partido que el acuerdo de imparcialidad se amplíe para integrantes y funcionarios públicos emanados de la Cuarta Transformación.

En ese mismo sentido, también invitará a los integrantes de Morena que ocupen cargos públicos y aspiren a ser defensores del movimiento rumbo a las elecciones del 2027, se separen de sus responsabilidades para atender el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Primero, que el acuerdo de imparcialidad se amplíe y aplique no solo a la presidenta o al presidente del Consejo Estatal y a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, sino también a las secretarias y secretarios del Comité Ejecutivo Estatal, así como a las y los responsables de la estructura territorial de nuestro movimiento. La congruencia debe de ser pareja y sin excepciones.

“Segundo, que este consejo atienda y respalde el llamado de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que toda persona que hoy ejerza una responsabilidad en el servicio público y aspire a ser coordinadora o coordinador de defensa de la transformación, debe separarse de su cargo o abstenerse de realizar ambas funciones al mismo tiempo. No podemos permitir que se mezclen las tareas de gobierno con la actividad política electoral, “indicó los puntos de la propuesta que enviará al Consejo Estatal.

Dijo respaldar el orden del día para el encuentro de consejeros que se realizará el próximo domingo 19 de abril, en el que se presentarán los informes de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Organización sobre afiliación, comités seccionales y consejos municipales conformados.

“Estoy a favor del acuerdo de imparcialidad que se presenta ante este consejo, es una decisión acertada y congruente con los principios de nuestro movimiento. La imparcialidad no puede ser opcional ni discursiva, debe ser una práctica constante que garantice equidad, confianza y legitimidad”, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

No obstante, Brighite Granados señaló que no podrá asistir al Consejo Estatal debido a las asambleas constitutivas de los Consejos Municipales del partido, donde particularmente asistirá a los municipios de Madera y Bocoyna, como parte de sus responsabilidades ante el Comité Ejecutivo Nacional.