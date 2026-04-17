Recorren alumnos de preparatoria a edificio de la FGE Noroeste

Con la finalidad de fomentar en los jóvenes la cultura de la legalidad y fortalecer valores, este viernes 17 de abril, estudiantes de la preparatoria “Francisco Villa”, acudieron a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en donde recibieron una capacitación y recorrieron las instalaciones.

Los alumnos del área de ciencias sociales y humanidades, interactuaron con los coordinadores de las diversas Unidades de Investigación y con el personal de la Agencia Estatal de Investigación, actividad en la que conocieron los procesos del trabajo que se desarrolla en la investigación y persecución de los delitos, así como experiencias profesionales.

Durante la visita, los estudiantes recibieron información sobre las actividades que desempeñan las distintas áreas y comprendieron la importancia del trabajo de investigación y procuración de justicia, además de que despejaron dudas sobre el sistema legal.

Esta actividad contribuye al desarrollo académico y social de los estudiantes, acercándolos a las instituciones encargadas de velar por el orden y la legalidad.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, exhortan de manera cordial, a las instituciones educativas a que acudan para conocer y desarrollar el proyecto de vida a sus alumnos.