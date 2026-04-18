Descenso de temperatura este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que, para este fin de semana, se esperan condiciones mayormente estables con un descenso gradual en la temperatura hacia el domingo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 18 de abril, se prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 28°C y mínima de 11°C. y, para el domingo 19 de abril, se espera un día nublado, con una temperatura máxima de 21°C y mínima de 12°C.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las rachas de viento, asegurar objetos en exteriores, evitar actividades que puedan generar incendios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.