Continua FEM con la búsqueda de Esmeralda Castillo Rincón, tras 17 años de su ausencia

En seguimiento a los mecanismos de búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas y/o ausentes, elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, desplegaron un operativo de búsqueda de indicios e información en la zona centro de Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron pega de pesquisas de Esmeralda Castillo Rincón, quien al momento de su desaparición contaba con 14 años de edad.

Los informes en torno a su desaparición, establecen que fue vista por última ocasión el 19 de mayo del año 2009, cuando salió de su casa para dirigirse a la escuela secundaria en donde estudiaba, ubicada en el primer cuadro de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía de la Mujer, la Comisión Local y Nacional de Búsqueda continúan después de 17 años de su ausencia con la atención del caso conforme a los protocolos establecidos para su localización.

Con el fin de ampliar el alcance de las diligencias, el órgano especializado en búsqueda de personas, exhorta a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a esclarecer este caso.