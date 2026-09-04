Agente del ICE acusado de mentir sobre tiroteo se entrega a las autoridades federales

Washington. Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de mentir a los investigadores sobre los hechos que condujeron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Mineápolis, se entregó este jueves a las autoridades federales, indicó a The Associated Press una persona al tanto del asunto.

Christian Castro fue colocado bajo custodia federal por cargos de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el tiroteo de Julio César Sosa Celis en enero pasado, señaló la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente sobre el caso.

Castro fue liberado de prisión la semana pasada, después de que el gobernador de Texas se negó a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minesota, que lo han acusado por separado de agresión y de denunciar un delito falso, en relación con el mismo incidente.

Las autoridades federales habían acusado en un principio a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento. Pero los fiscales federales retiraron los cargos después de que la evidencia en video demostró que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, dando pie a la investigación de las autoridades.

Castro es el primer agente federal de inmigración procesado por el gobierno de Trump en relación con acciones tomadas durante la Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas de Mineápolis y St. Paul, en enero de 2026. Hasta el momento se desconoce si Castro cuenta con un representante legal para dar declaraciones a su nombre.

Ap

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) desplegó a miles de agentes al área de Mineápolis y St. Paul en lo que ha sido su operativo migratorio más grande hasta la fecha. La muerte de los ciudadanos estadunidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron una condena generalizada y plantearon preguntas sobre el comportamiento de los agentes, lo que llevó a realizar cambios en la operación.

A principios de esta semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso informó a los abogados de Sosa Celis y de otras víctimas que autoridades del Departamento de Justicia bloquearon el intento del fiscal de presentar un cargo más grave de derechos civiles contra el agente en relación con el tiroteo, informó ProPublica el miércoles.

Autoridades de Minesota alegaron que Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta de una vivienda, baleando a Sosa Celis en el muslo.

Castro y otro agente habían perseguido a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Mineápolis donde él y Sosa Celis vivían. Los fiscales de Minesota dijeron que el agente luego acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para nieve.