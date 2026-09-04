Mas amplía su ventaja sobre Roglič en la Vuelta a España; Omrzel gana la etapa

Calar Alto. Enric Mas amplió su ventaja al frente de la Vuelta a España tras la montañosa duodécima etapa, ganada este jueves por Jakob Omrzel.

Mas aumentó su diferencia sobre Primož Roglič cuando el líder del Movistar dejó atrás a su rival del Red Bull-Bora-Hansgrohe durante el ascenso de los últimos 10 kilómetros hasta la meta en la cima. Su ventaja sobre Roglič, cuatro veces ganador de la Vuelta, es ahora de un minuto y 45 segundos.

Omrzel, ciclista esloveno de 20 años, consiguió su primera victoria en una gran vuelta después de desprenderse de sus compañeros de fuga. Completó los 166 kilómetros de la etapa en cuatro horas y 29 minutos. Su perseguidor más cercano cruzó la meta, ubicada en la cima del Calar Alto, casi dos minutos después.

“No me sorprende porque sé cuánto trabajo he puesto; sabía que tarde o temprano sucedería. Simplemente estoy disfrutando el momento”, dijo Omrzel.

El exigente recorrido por las montañas secas y soleadas del sur terminó con dos ascensos consecutivos de primera categoría.

Mas, de 31 años, ha terminado la Vuelta como subcampeón en tres ocasiones: 2018, 2021 y 2022. Ahora busca convertirse en el primer ciclista español en ganar la carrera de casa desde que Alberto Contador lo hizo en 2014.

Mas asumió el liderato de la prueba de tres semanas después de que el ganador del Tour de Francia, Tadej Pogačar, se retirara tras sufrir una caída el sábado cuando portaba el maillot rojo de líder.

Este viernes, los ciclistas afrontarán una decimotercera etapa de 192 kilómetros, con un recorrido de media montaña entre Almuñécar y Loja.

La Vuelta de este año se disputa íntegramente en el sur de España y no incluye ninguno de los clásicos finales de montaña del norte, una región más verde del país. La carrera concluirá en Granada el 13 de septiembre.