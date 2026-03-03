Samuel García celebra gol quitándose la camiseta y desata reacciones

Samuel García celebró gol quitándose la camiseta en partido con estudiantes; su festejo al estilo Cristiano Ronaldo generó reacciones en redes sociales.

Samuel García desató reacciones en redes sociales tras celebrar un gol quitándose la camiseta durante un partido de futbol con alumnos de la Secundaria 6 “Centenario de la Constitución” en Monterrey.

El encuentro formó parte de la entrega de la cancha deportiva número 454 del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” rumbo al Mundial 2026.

El gobernador de Nuevo León compartió en Instagram stories su festejo al estilo de Cristiano Ronaldo y mostró su habilidad con un gol de “taquito”, generando sorpresa entre internautas.

Así celebró Samuel García quitándose la camiseta por anotar un gol

A través de sus Instagram stories, Samuel García compartió cómo celebró al anotar un gol en su partido con estudiantes de secundaria.

Tras el cobro de un tiro libre por una falta, el Gobernador de Nuevo León se mostró eufórico que hasta se quitó la camiseta mientras corría por toda la cancha.

Samuel García celebra gol quitándose la camiseta (@samuelgarcias / Instagram)

Entre gritos, Samuel García cerró su festejo al estilo del astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años de edad.

Pero ese no fue todo el talento que mostró el gobernador de Nuevo León, ya que también logró marcar un gol de “taquito” durante el encuentro.

El partido de fútbol donde participó Samuel García fue por la entrega de la cancha deportiva 454 de 500 que el Estado pretende construir en diversos planteles educativos, y que forma parte de la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” por el Mundial 2026.

La entrega de la cancha de futbol contó con la presencia de la directora General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE).

Reaccionan a festejo de Samuel García quitándose la camiseta por meter gol

Las reacciones a la celebración de Samuel García quitándose la camiseta no se hicieron esperar.

En redes sociales, algunos internautas se mostraron sorprendidos por la forma de festejar de Samuel García.

Incluso el propio Gobernador de Nuevo León compartió algunas de las reacciones que hubo por su forma de celebrar su gol de tiro libro.