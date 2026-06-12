David Beckham devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood rodeado de su familia, menos su hijo Brooklyn

Con emotivas palabras de Victoria Beckham y Tom Cruise, Sir David Beckham sumó un nuevo reconocimiento al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

David Beckham protagonizó este 12 de junio otro brillante capítulo en una trayectoria que desde hace años dejó de limitarse al futbol. El excapitán de la selección inglesa se convirtió en el primer futbolista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que confirma su transformación en una figura global capaz de trascender el deporte, la moda, los negocios y la cultura popular.

La ceremonia se llevó a cabo en Hollywood Boulevard y reunió a buena parte de su círculo más cercano. En primer lugar, Victoria Beckham, así como tres de sus cuatro hijos: Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Beckham. Entre los invitados también destacaron Tom Cruise, Eva Longoria y Pepe Bastón, amigos cercanos de Sir David.

Pepe Bastón y Eva Longoria en la ceremonia en la que David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison)

Sin embargo, hubo una ausencia imposible de ignorar: la de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien no asistió al acto pese a encontrarse en Estados Unidos (y vivir a menos de media hora del lugar), debido a la crisis familiar que lleva meses manteniéndolos distanciados y ocupando titulares.

David Beckham hace historia en el Paseo de la Fama de Hollywood

Visiblemente conmovido, David Beckham recordó sus orígenes en el East End londinense y el camino que lo llevó desde los campos de futbol hasta uno de los reconocimientos más emblemáticos de la industria del entretenimiento.

Entre las frases más comentadas de su intervención destacó una reflexión sobre sus raíces y la magnitud del homenaje recibido. “Jamás habría imaginado que un futbolista inglés de clase trabajadora alcanzaría un honor así”, aseguró el excapitán de Inglaterra.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

Sir David también agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera, desde entrenadores y compañeros hasta aficionados. De manera especial dirigió palabras a su familia, a la que atribuyó buena parte de sus logros personales y profesionales.

A su esposa Victoria y a sus hijos, a quienes no mencionó por nombre pero sobre quienes dijo que son “la razón para levantarse cada mañana”.

Asimismo, agradeció a Tom Cruise, quien fue el encargado de presentar a David en el acto, por su amistad condicional, por haberlo recibido junto a su familia hace 20 años en Hollywood y por ser una fuente de inspiración constante con quien hoy cierra un círculo, ya que recordó que la primera cita que tuvo con Victoria Beckham fue una salida al cine para ver Jerry Maguire.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

Los elogios de Victoria Beckham y Tom Cruise para David Beckham

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando Victoria Beckham tomó la palabra para rendir homenaje a su esposo frente a familiares, amigos y seguidores reunidos en Hollywood Boulevard.

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls destacó que la imagen pública de David Beckham apenas cuenta una parte de su historia.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

“La mayoría conoce a David como deportista, hombre de negocios y activista, pero detrás de esos títulos hay un hombre definido por su carácter”, afirmó durante su intervención.

Victoria también reconoció la disciplina y determinación que han marcado la trayectoria de su esposo desde sus inicios en el este de Londres hasta convertirse en una de las personalidades británicas más reconocidas del mundo.

“Su impulso, su determinación y su ambición son conocidos por todos”, dijo antes de concluir con una declaración que provocó aplausos entre los asistentes. “Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido hasta ahora”.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

Por su parte, Tom Cruise elogió la extraordinaria trayectoria del David Beckham y la definió como “una auténtica historia de Hollywood”.

Tom destacó la disciplina y perseverancia que llevaron a Beckham de los campos de futbol ingleses a convertirse en una figura global capaz de trascender el deporte.

También recordó el impacto que tuvo su llegada al LA Galaxy en 2007, un momento que contribuyó a elevar la popularidad del futbol en Estados Unidos y que terminó por consolidar la influencia del inglés en la cultura deportiva y mediática del país.

David Beckham develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Frazer Harrison / Getty Images)

De David Beckham a Sir David Beckham

El homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood llega apenas unos meses después de otro reconocimiento histórico para David Beckham.

En noviembre de 2025, fue investido oficialmente como “Sir” por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor. El honor le fue concedido por sus servicios al deporte y a diversas causas benéficas.

Desde noviembre de 2025, el exfutbolista es Sir David Beckham (Getty Images)

La distinción reconoció no sólo sus 115 apariciones con la selección de Inglaterra y su papel como uno de los futbolistas británicos más influyentes de todos los tiempos, sino también décadas de trabajo filantrópico, especialmente con UNICEF, además de su participación en iniciativas sociales y su contribución a la candidatura de Londres para los Juegos Olímpicos de 2012.

A partir de entonces, el exjugador pasó a ser conocido oficialmente como Sir David Beckham, mientras que Victoria adquirió el tratamiento de Lady Beckham.

La sombra de la ruptura con Brooklyn Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood

Aunque la estrella en Hollywood representó un momento de celebración, también volvió a poner bajo los reflectores la fractura que atraviesa la familia Beckham.

Diversos medios coinciden en que el distanciamiento entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y el resto de la familia encabezada por Sir David se ha profundizado durante el último año.

La ausencia del joven de 27 años este día en el Paseo de la Fama pareciera ser una nueva señal de que la reconciliación sigue lejana.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, los granes ausentes en el reconocimiento a David Beckham en Hollywood (Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue)

People reportó que David y Victoria han intentado en varias ocasiones recomponer la relación con su hijo mayor, aunque hasta ahora los esfuerzos no han dado resultado.

En los últimos meses, Brooklyn ha realizado declaraciones públicas en las que acusó a sus padres de interferir en aspectos de su vida personal y matrimonial, mientras que David ha evitado alimentar la polémica.

Ante preguntas recientes sobre el conflicto, el ex futbolista respondió simplemente que se trata de un “asunto privado”.