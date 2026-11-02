Sacerdote Clemente Morales fue secuestrado y torturado; su recuperación requerirá tiempo, dice la Iglesia

La Diócesis de Culiacán, Sinaloa, actualizó el estado de salud del sacerdote Clemente Morales, quien estuvo desaparecido durante tres días.

Mediante un comunicado detalló que el cura fue víctima de secuestro y tortura.

Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido”, refirió.

Los responsables ocasionaron quemaduras graves al sacerdote a fin de obligarlo a proporcionar información, que de acuerdo con la Diócesis, “él no conocía”.

Fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron”, añadió el comunicado.

Una vez liberado, el sacerdote Clemente Morales regresó por sus propios medios, conduciendo su camioneta hasta la casa parroquial, si bien presentaba múltiples lesiones que requirieron atención médica inmediata.

La experiencia vivida ha dejado también afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas que recibió contra su persona. Su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral”, detalló.

La iglesia reiteró su disposición de colaborar con las autoridades pertinentes a fin de esclarecer los hechos, dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Reprobamos, rechazamos y condenamos las acciones que atentan contra la vida y la integridad física y moral de las personas, entre ellas las torturas físicas y psicológicas y las detenciones arbitrarias, porque son contrarias a la dignidad humana.”

Asimismo, la Diócesis de Culiacán reprobó toda forma de violencia e hizo un llamado a quienes la generan a detenerse. Expuso que “ningún proyecto, interés o ambición puede justificar el sufrimiento que se inflige a personas inocentes”.