Analiza Municipio reemplazar adoquines de Plaza de Armas por deterioro: Chavira

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, informó que el Municipio analiza una intervención en la Plaza de Armas, ante el deterioro que presentan los adoquines, ocasionado, entre otros factores, por el tránsito de vehículos pesados y el derrame de líquidos por parte de comerciantes.

Luego del llamado realizado por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, para evitar el ingreso de unidades pesadas a este espacio y pedir a los vendedores ambulantes que no arrojen agua ni residuos líquidos sobre el adoquín, el edil señaló que ya se trabaja en una estrategia institucional para atender el problema.

Explicó que se estableció coordinación con la Dirección de Vialidad para regular el tránsito de vehículos pesados en el Centro Histórico, particularmente en las zonas donde existe este tipo de pavimento, que durante la temporada de lluvias puede reblandecerse y presentar mayores afectaciones. Asimismo, indicó que se buscará el apoyo de Gobernación para que los comerciantes contribuyan al cuidado del espacio público y eviten derramar líquidos o residuos.

Chavira agregó que también mantienen comunicación con el Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico y la Dirección de Obras Públicas para definir una solución de fondo, que podría incluir el reemplazo del adoquín por concreto hidráulico o pavimento. Adelantó que en aproximadamente 15 días esperan tener una propuesta definida, principalmente con el costo de los trabajos, para proceder con una intervención a la brevedad, al reconocer que el deterioro ya es importante.