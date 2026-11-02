René Chavira visita el Panteón Municipal 1 y recuerda el legado de Praxedis G. Guerrero

En medio de las tradiciones que acompañan las celebraciones del Día de Muertos, el alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, realizó una visita al Panteón Municipal número 1, donde recorrió sus instalaciones y se detuvo en la tumba de Praxedis G. Guerrero, personaje histórico cuyo nombre permanece ligado a la memoria y la historia de Chihuahua.

Durante su recorrido, Chavira tuvo la oportunidad de acercarse a uno de los espacios que resguardan parte de la memoria histórica de la ciudad, en una jornada en la que cientos de familias acuden a los cementerios para recordar a quienes ya no están, pero cuya presencia permanece en sus recuerdos, enseñanzas y afectos.

La visita a la tumba de Praxedis G. Guerrero evocó también la importancia de preservar la memoria de quienes dejaron una huella en la historia, pues los panteones no solamente son lugares de descanso, sino espacios donde convergen las historias personales, familiares y colectivas de una comunidad.

En el marco de estas fechas, el Panteón Municipal número 1 ha recibido a miles de visitantes. Desde el viernes y hasta este lunes, los panteones municipales han registrado más de 50 mil personas, en una muestra de que, más allá del paso del tiempo, recordar a los seres queridos sigue siendo una de las expresiones más profundas de identidad, cariño y pertenencia.